رياضة | أزمة بين الخطيب والعامري بسبب مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين الخطيب والعامري بسبب مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية أزمة قوية داخل جدارن النادي الأهلي وتحديداً داخل مجلس الإدارة بسبب ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الفريق الأحمر بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ، ثم الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

وترجع الأزمة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر والعامري فاروق نائب رئيس النادي بسبب ملف المدير الفني الأجنبي المقرر التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ويتمسك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأحمر خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته.

في المقابل يرفض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي بعد إقالة كارتيرون ويطالب باستمرار محمد يوسف على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الجاري خاصة إنه له تجربة سابقة مع الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا من قبل ويستطيع القيام بهذه المهمة في الوقت الحالي بعد إقالة الفرنسي كارتيرون.

ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بين العديد من المدربين الأجانب من بينهم رامون دياز المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودي ، ودانيال كارينيو المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي ، والبرتغالي فيريرا المدير الفني الحالي لنادي السد القطري ومدرب الزمالك السابق، وستيف بروس مدرب أستون فيلا السابق.

ويتولي محمد يوسف مهمة المدير الفني لفريق الأهلي في الوقت الحالي بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي في المرحلة القادمة.