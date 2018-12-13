رياضة | مصطفى يونس يعلن قائمة المصري لمواجهة ساليتاس البوركيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس يعلن قائمة المصري لمواجهة ساليتاس البوركيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة اللاعبين من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة ساليتاس إف سي البوركينابي في كأس الكونفدرالية.

ويبدأ الفريق البورسعيدي، معسكره مساء اليوم بأحد فنادق بورسعيد، استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الفريق 21 لاعبًا هم :

حراسة المرمى: أحمد مسعود ، وأحمد بوسكا ، ومحمود السيد.

خط الدفاع: محمد شطة ، وكريم العراقي ، ومحمد كوفي ، وأحمد شوشة ، وأحمد جودة ، محمود حمد ، وأحمد خالد.

خط الوسط: حجاج عويس ، وفريد شوقي ، وإيزي إيميكا ، وأحمد شكري ، وإسلام عيسى ، ومحمد جابر ، وتوريك جبرين.

خط الهجوم: أحمد ياسر ، ومحمد جريندو ، وأحمد جمعة، ومحمود وادي.

فيما تأكد غياب الثنائي عمرو موسى، ومصطفى مارسليو بسبب تعرضهما للإصابة، وغيابهم عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية بالدوري العام وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي المصري ساليتاس البوركينابي، عصر السبت على ملعب بورسعيد في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.