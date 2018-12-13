رياضة | المنصورة يفاوض مهاجم الأمير للميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يفاوض مهاجم الأمير للميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي المنصورة في مفاوضات جادة مع محمد طلعت مهاجم فريق مركز شباب الأمير أحد أندية فرق الدرجه الثالثة لضمه في الانتقالات الشتوية نظرا لعجز الفريق البرتقالي في هذا المركز .

يذكر أن مهاجم فريق المنصورة أحمد حجاج يغيب عن التدريبات لاصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب غياب جلال الشرقاوي لظروف التجنيد، مما يجبر ياسر الكناني المدير الفني الاستعانه بالناشئين.

ووصلت مفاوضات إداراة المنصورة مع طلعت إلى مراحل متقدمة تمهيدا لحسم الصفقة خلال الساعات القادمة.