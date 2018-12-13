رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة خطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة خطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، حقيقة الأنباء المتداولة حول دخول ناديه في مفاوضات من مع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفي "حسن" المفاوضات مع أحمد حجازي تمامًا، وقال: " لم نتحدث مع حجازي ولم ندخل معه في مفاوضات للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات المقبلة".

أما بخصوص النجم البرازيلي "كينو" قال: " اللاعب تلقي عدة عروض خلال الفترة الماضية، والإدارة ستحسم مصيره سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق خلال الاسابيع المقبلة.

ويقدم البرازيلي كينو عروضًا قوية رفقة بيراميدز ويعتبر واحد من أفضل المحترفين الأجانب في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك دفع العديد من الأندية للإهتمام بالتعاقد معه مقابل مبالغ مالية ضخمة.

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز تعاقد مع 3 لاعبين فقط حتي الآن هم: عمرو مرعي من النجم الساحلي، وإيريك تراوري من مصر للمقاصة، وحامد محمد محمود حمدان من نادي غزة الفلسطيني

وكان مسئولو الأهلي قد قاموا بالدخول في مفاوضات قوية مع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش، من أجل العودة وتدعيم صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي، وحدد مسئولو الأحمر قيمة صفقة عودة اللاعب ولكن حجازي رفض فكرة العودة في الوقت الحالي.

ويعاني الأهلي من أزمة قوية في خط الدفاع منذ رحيل أحمد حجازي للدوري الإنجليزي منذ عامين، وخسر الأهلي لقبين قاريين، أخرهم الشهر الماضي أمام الترجي التونسي، وحددت إدارة الأهلي حجازي كأحد الصفقات المرشحة للانضمام للفريق.