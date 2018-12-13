رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يصدم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق أهلى جدة السعودى، عن موقفه من فكرة العودة للزمالك خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكان نادي الزمالك قد تواصل مع محمد عبد الشافي نبضه بشأن العودة للفريق من جديد، وانهاء احترافه بالدورى السعودى، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري التي يعاني منها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

واعتذر محمد عبد الشافي للزمالك عن العودة للدوري المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار في رحلة احترافه بالدوري السعودي، خاصة وأنه أصبح من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الأهلاوي.

ويبحث المدرب السويسرى كريستيان جروس، عن التعاقد مع ظهير أيسر سوبر خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم اقتناعه بالثنائى بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.

محمد عبد الشافي يصدم الزمالك بسبب الأهلي