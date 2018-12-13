كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق أهلى جدة السعودى، عن موقفه من فكرة العودة للزمالك خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وكان نادي الزمالك قد تواصل مع محمد عبد الشافي نبضه بشأن العودة للفريق من جديد، وانهاء احترافه بالدورى السعودى، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري التي يعاني منها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.
واعتذر محمد عبد الشافي للزمالك عن العودة للدوري المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار في رحلة احترافه بالدوري السعودي، خاصة وأنه أصبح من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الأهلاوي.
ويبحث المدرب السويسرى كريستيان جروس، عن التعاقد مع ظهير أيسر سوبر خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم اقتناعه بالثنائى بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.
محمد عبد الشافي يصدم الزمالك بسبب الأهلي
قام محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي بغلق ملف عودته للدوري المصري في شهر يناير المقبل بشكل نهائي.
وأكد اللاعب للمقربين له بأنه سعيد في النادي الأهلي ويشارك في المباريات بشكل مستمر، وقرار عودته إلى الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لن يكون سليم في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها بالسعودية خلال الوقت الاخير.
يذكر أن اسم عبد الشافي كان قد طرح بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل عودته في الشتاء المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى للابيض بعد طلب السويسري كريستيان جروس التعاقد مع مدافع أيسر سوبر.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يصدم الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .