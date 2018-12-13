طلائع الجيش يفوز على المقاصة بهدف سامى

فاز فريق طلائع الجيش على نظيرة مصر المقاصة بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وتقدم أحمد سامى مدافع فريق طلائع الجيش لفريقة بالدقيقة 47 بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثانى اثر استغلال كرة عرضية من جهة اليسار من المهاجم مصطفى محمد قابلها أحمد سامي بتصويبة على يمين أحمد عادل عبدالمنعم بمنطقة الجزاء .

وجاءت المحاولات من جانب فريق مصر المقاصة للتعادل خلال أحداث الشوط الثانى وأبرزها القائم الأيمن ينقذ الجيش من التعادل بعد تصويبة متثقنة من محمد رمضان لاعب المقاصة من داخل منطقة الجزاء أصتدمة بالقائم ومرت بطول المرمى ولم تجد أى متابع من لاعبي المقاصة .

فيما جاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين وغابت الخطورة على كل من محمد بسام و أحمد عادل عبد المنعم حراس مرمى الفريقين.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة .