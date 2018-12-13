القطن يخطر الزمالك مجدداً برفض نقل المواجهة لبرج العرب

توجه فريق القطن التشادى من مطار القاهرة الدولى إلى أحد فنادق مدينة نصر، بعد الوصول مساء اليوم، الخميس، استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الفريقين والمحدد لها بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وأجرى وفدا من العلاقات بنادى الزمالك، مباحثات، مع مسئولى القطن التشادى عقب استقبالهم فى مطار القاهرة من أجل توجه الفريق التشادى لدخول معسكر مغلق فى الإسكندرية استعدادا لإقامة المباراة فى برج العرب وهو ما رفض الفريق التشادى مجددا.

يذكر أن هناك أزمة فى الملعب الخاص باستضافة حيث رفض الفريق التشادى نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام فى القاهرة بملعب بتروسبورت ويحاول مسئولى الزمالك حل تلك الأزمة فى الساعات الجارية وهو ما رفضه القطن مجددا.

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