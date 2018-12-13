قائمة الزمالك.. جورس يستبعد 5 لاعبين أمام بطل تشاد ويضم أحداد

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري، كريستيان جروس، عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة القطن التشادي لحساب ذهاب الدور الـ 32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعرفت قائمة الزمالك غياب كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة، فيما يغيب أحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.

وكانت بعثة الفريق التشادي قد وصلت إلى القاهرة اليوم الخميس وسط استقبال من مسؤولي الزمالك.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو.

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