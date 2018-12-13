شكرا لقرائتكم الزمالك يسمح للجماهير بدخول مقر النادي للحصول على تذاكر مباراة بطل تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح مسئولو الزمالك لجماهير الفريق بدخول مقر النادى حالياً تمهيداً للحصول علي تذاكر مباراة الفريقن الأبيض أمام القطن التشادى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية.

وتجمع عدد من جمهور الزمالك أمام مقر النادى ليتم السماح لهم منذ قليل بالتواجد داخل النادى تمهيدا لحصولهم على تذاكر المباراة التى حتى الآن يوجد أزمة بشأن ملعبها حيث رفض الفريق التشادى نقلها إلى برج العرب متمسكا بإقامتها فى بتروسبورت وهو ما أرسله الاتحاد الإفريقى إلى نادى الزمالك.

ويبحث مسئولو الزمالك، الأزمة، حاليا، من أجل منح تذاكر أو دعوات لجمهور الفريق لحضور المواجهة المرتقبة مع القطن التشادى.