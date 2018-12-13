شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف موعد انضمام وحيد ومحمد محمود للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي موعد انضمام لاعبا الفريق الجدد محمود وحيد المنتقل من صفوف مصر المقاصة ومحمد محمود القادم من وادي دجلة.

واكد مسئولو الأهلي ان الثنائي سيشاركا مع فرقهما القديمة حتي اخر مباراة في شهر ديسمبر ،علي ان يكون انضمامهما الرسمي للأهلي يوم ١ يناير المقبل.

واضاف مسئولو الأهلي ان محمود وحيد ستكون اخر مباراة له مع المقاصة امام سموحة يوم ٢٢ ديسمبر الجاري، فيما سيشارك محمد محمود مع وادي دجلة في مواجهة الجونة يوم ٢٦ من نفس الشهر.