شكرا لقرائتكم تعادل سلبى بين المقاصة وطلائع الجيش فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فرض التعادل السلبيى نفسه على احداث الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة وطلائع الجيش المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء الشوط سلبي بين الفريقين من حيث الهجمات الخطرة، حيث انحصر اللعب في معظم فترات الشوط بوسط الملعب، وتبادل الفريقين السيطرة، ولكن دون خطورة تذكر.
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