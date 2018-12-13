شكرا لقرائتكم سولارى يعطى الضوء الأخضر لنافاس للرحيل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، أن سانتياجو سولارى المدير الفنى لريال مدريد، فتح الباب أمام الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس، للرحيل عن الفريق الملكى فى الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نافاس لا يريد الإستمرار في ريال مدريد كبديل،وأنه مستاء من دوره الحالى فى الفريق، حيث لا يشارك منذ بداية الموسم بعد قدوم البلجيكى تيبو كورتوا، وخاصة أن سولارى أعلن أن الحارس لن يشارك إلا فى كأس إسبانيا فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة التى تجذب نافاس، هى الدورى الإنجليزى، ويعمل وكلائه حاليا على إيجاد عرض له من أحد الفرق الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الريال تتفهم إحباطه وستسمح له بالرحيل عندما ينتهى الموسم إذا كان العرض يبدو عادلاً، حتى أن نافاس قد يفكر فى الخروج في سوق الشتاء إذا كان هناك عرضا جيدا.