شكرا لقرائتكم تشيلسى يتعادل مع مول فيدى إيجابيا فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مول فيدى المجرى وضيفه تشيلسى الإنجليزى، بالتعادل الإيجابى 1-1، فى المباراة المقامة على ملعب "ستوسوى" فى الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الـ12 من دور المجموعات للدورى الأوروبى.

تقدم أولا البلوز عبر البرازيلى ويليان فى الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يتعادل الفريق المجرى بعدها بدقيقتين عبر الويلزى ايثان امبادو مدافع تشيلسى فى مرماه.

وشهد الشوط الأول تعرض الإسبانى الفارو موراتا مهاجم تشيلسى للإصابة، ومشاركة الفرنسى أوليفييه جيرو بدلا منه.

وفى المباراة الأخرى فى المجموعة، تأخر باوك اليونانى أمام ضيفه باتى بوريسوف بطل بيلاروسيا بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى يشهد تواجد المصرى عمرو وردة على مقاعد بدلاء باوك.

ويحتل البلوز صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، وضمن التأهل لدور الـ32 كمتصدر للمجموعة، فيما يحتل مول فيدى المركز الثالث بفارق الأهداف عن باتى بوريسوف الثانى، وباوك فى المركز الأخير برصيد 3 نقاط.



باركلى يحاول قطع الكرة

هدف ويليان

ويليان