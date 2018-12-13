شكرا لقرائتكم ساري: الهتافات العنصرية ضد ستيرلنغ "تثير الاشمئزاز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مزاعم تعرض رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي لهتافات عنصرية من جماهير فريقه بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وأدان التمييز بكل أشكاله في أول حديث علني له عن الواقعة.

وقال تشيلسي يوم الاثنين إنه منع أربعة مشجعين من حضور مبارياته في انتظار تحقيقات الشرطة في الواقعة التي حدثت خلال الفوز 2-صفر على سيتي باستاد ستامفورد بريدج يوم السبت.

وأبلغ مدرب تشيلسي الصحافيين قبل مواجهة فريقه ضد فيدي في الدوري الأوروبي في بودابست يوم الخميس: أولا أود القول إنني أدين أي نوع من التمييز وبالتأكيد يجب أن نتوقف عند هذا الحد، لأن هناك تحقيقات وأعتقد أنه من الأفضل عدم الحديث عن الأمر. بالتأكيد أدين أي نوع من التمييز، الأمر مثير للاشمئزاز. تعرفون رأيي ورأي النادي جيدا لكن يجب علينا التقدم للأمام.

ونشر سترلينغ بياناً في حسابه في إنستغرام الأحد الماضي أشار فيه إلى أن الصحف تغذي العنصرية في كرة القدم من خلال طريقة تناولها لأخبار اللاعبين السود الشبان مقارنة بنظرائهم البيض واتفق اتحاد اللاعبين المحترفين ولاعبون سابقون مع تصريحاته.

واعترف أحد جماهير تشيلسي الذين تم إيقافهم بتوجيه إهانات إلى سترلينغ لكنه أكد أنها ليست ذات طبيعة عنصرية.