شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..طلائع الجيش يفوز على المقاصة بهدف سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق طلائع الجيش على نظيرة مصر المقاصة بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وتقدم أحمد سامى مدافع فريق طلائع الجيش لفريقة بالدقيقة 47 بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثانى اثر استغلال كرة عرضية من جهة اليسار من المهاجم مصطفى محمد قابلها أحمد سامي بتصويبة على يمين أحمد عادل عبدالمنعم بمنطقة الجزاء .

وجاءت المحاولات من جانب فريق مصر المقاصة للتعادل خلال أحداث الشوط الثانى وأبرزها القائم الأيمن ينقذ الجيش من التعادل بعد تصويبة متثقنة من محمد رمضان لاعب المقاصة من داخل منطقة الجزاء أصتدمة بالقائم ومرت بطول المرمى ولم تجد أى متابع من لاعبي المقاصة .

فيما جاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين وغابت الخطورة على كل من محمد بسام و أحمد عادل عبد المنعم حراس مرمى الفريقين.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة .

وجاء تشكيل فريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق كالتالى :

حراسة المرمي : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : عماد صبحي - طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد

الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان

الهجوم : جون أنطوى

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة لوك إيميل المدير الفنى للفريق كالتالى : فى حراسة المرمى : محمد بسام

وفى خط الدفاع : عاصم صلاح ، أحمد سامى ، خالد سطوحى ، أبو المجد بوشا

وفى خط الوسط : محمد رزق ، فرانك أستيفن ، أحمد كابوريا ، عمرو عموررى ، أحمد سمير

وفى الهجوم : مصطفى محمد