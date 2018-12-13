شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمل محمد صلاح كأس افريقيا 2019؟.. أحمد حسن متفائل بتنظيم البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مصر التقدم بطلب رسمى إلى الاتحاد الافريقى لاستضافة بطولة أمم افريقيا 2019، سادت حالة من التفاؤل واستعادة ذكريات بطولة أمم افريقيا 2006، والتى نظمتها مصر وفازت بها.

ونشر أحمد حسن نجم المنتخب المصرى الأسبق، والذى حمل كأس البطولة عام 2006، فيديو صغير وهو يحمل الكأس، ليظهر بعد صورته خلال الفيديو القصير، صورة مركبة للنجم المصرى محمد صلاح وهو يحمل كأس البطولة الجديدة".

وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019.

وقال مجدى عبد الغنى لـ"الخليج 365"، إنه تم اليوم إرسال خطاب رسمى للكاف لطلب استضافة أمم افريقيا بعد اعتذار المغرب، مؤكدا على قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الكبير.