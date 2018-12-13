شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. خلاف بين الاخوين محمد وعمر بسام بمباراة المقاصة والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب خلاف بين الأخوين محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش وعمر بسام مهاجم فريق مصر المقاصة بالدقيقة 76 من عمر الشوط الثانى بالمباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز . وتقدم أحمد سامى مدافع فريق طلائع الجيش لفريقة بالدقيقة 47 ببداية الشوط الثانى بعد استغلال كرة عرضية من جهة اليسار من المهاجم مصطفى محمد قابلها أحمد سامي بتصويبة على يمين أحمد عادل عبدالمنعم بمنطقة الجزاء . وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين الفريقين وغابت الخطورة عن كل من محمد بسام و أحمد عادل عبد المنعم حراس مرمى الفريقين.

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