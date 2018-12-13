شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى و الزمالك فى دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الطيران بنتيجة 19 /19 فى اطار منافسات الجولة الحادية عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2018 /2019 .
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأوليمبي على سموحة 22 /20 البنك الأهلى على هليوليدو 36 /26 و الشمس على الزهور 29 /21 و طلائع الجيش على هليوبوليس 30 /29 .
كما شهدت نفس الجولة أيضا مواجهات فوز كلا من ، 6 أكتوبر على أصحاب الجياد 24 /20 و سبورتنج على الحوار 27 /26 بينما تعادل الزمالك مع الجزيرة 19 /19 .
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