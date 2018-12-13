شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة المصرى لمباراة ساليتاس بالكونفدرالية وغياب مارسيلو وموسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى يونس المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بأحد فنادق بورسعيد استعداداً لمباراة الفريق بذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه ساليتاس اف سي والمقرر اقامتها في الرابعة والنصف عصر بعد غدٍ الجمعة على ستاد المصري ببورسعيد.



وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً هم : أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد لحراسة المرمى ومعهم كل من محمد شطة ، كريم العراقي ، محمد كوفي ، أحمد شوشة ، أحمد جودة ، محمود حمد ، أحمد خالد ، حجاج عويس ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، توريك جبرين ، أحمد ياسر ، محمد جريندو ، أحمد جمعة ، محمود وادي.



بذلك يتأكد غياب الثنائي عمرو موسى ومصطفى مارسليو بداعي الاصابة التي تعرضا لها في الفترة الأخيرة والتي تسببت في غيابهما عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية بالدوري العام والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.