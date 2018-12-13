شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد سامى يتقدم لطلائع الجيش أمام المقاصة بالدقيقة 47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد سامى لاعب فريق طلائع الجيش بالهدف الأول لفريقه بالدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز . ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 2 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة. وجاء تشكيل فريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق كالتالى : حراسة المرمي : أحمد عادل عبد المنعم الدفاع : عماد صبحي - طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان الهجوم : جون أنطوى فيما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة لوك إيميل المدير الفنى للفريق كالتالى : فى حراسة المرمى : محمد بسام وفى خط الدفاع : عاصم صلاح ، أحمد سامى ، خالد سطوحى ، أبو المجد بوشا وفى خط الوسط : محمد رزق ، فرانك أستيفن ، أحمد كابوريا ، عمرو عموررى ، أحمد سمير وفى الهجوم : مصطفى محمد

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