شكرا لقرائتكم خبر عن طعيمة: صفقات الأهلي جيدة ولكن أين تدعيم الدفاع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عادل طعيمة لاعب الاهلي السابق، أن الصفقات التي أبرمتها لجنة التعاقدات بالنادي على مستوي جيد، ولكنها ليست ضمن الأوليات التي تحتاجها الفريق خلال هذه الفترة، خاصة أن مركز محمود وحيد المنضم من مصر المقاصة يوجد به 3 لاعبين علي مستوي جيد وهم التونسي علي معلول وأيمن أشرف وصبرى رحيل، وأيضاً محمد محمود المنضم من وادي دجلة يوجد في مركزه لاعبين مميزين مثل ناصر ماهر وأحمد الشيخ واسلام محارب وصالح جمعة .

محمود وحيد

وأشار لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي محتاج صفقات عاجلة لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص وفى مقدمتها الدفاع، حيث يحتاج الفريق التعاقد مع مدافعين علي أعلى مستوي خاصة في ظل تراجع مستوي المالي ساليف كالوبالي والاصابات المتكررة لرامي ربيعة ، واصابة سعد سمير الأخيرة مما يجعل الفريق في ورطة حقيقية خلال المباريات المقبلة.

محمد محمود

وأضاف طعيمة، أن الأهلي يحتاج أيضا التعاقد مع ظهير أيمن مميز ولاعب في خط الوسط المدافع ومهاجم مميز ، حيث يعاني الفريق من نقص واضح في هذه المراكز عند غياب العناصر الأساسية فيه مثل أحمد فتحي في الظهير الأيمن ووليد أزارو في الهجوم وحسام عاشور وعمرو السولية في مركز الوسط المدافع .

كالويبالي ومعلول

وشدد طعيمة علي ثقته في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ، بأنها قادرة علي التعاقد مع لاعبيين مميزين في المراكز التي يحتاجها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، خاصة أن المارد الأحمر سيبدأ مشواره الأفريقي غداً أمام بطل أثيوبيا في الدور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا، وهو اللقب الذي ينتظره الجماهير الأهلاوية بعد خسارة الفريق في نهائي البطولة بالنسختين الماضيين.