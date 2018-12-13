شكرا لقرائتكم خبر عن #أمم افريقيا.. مغردون: مصر قادرة على تنظيم البطولة واستعادة ذكريات 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان مصر التقدم بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، من أجل المطالبة بحق تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، تصدر هاشتاج أمم افريقيا الأكثر تداولا على "تويتر" خلال الساعات الماضية، حيث أكد المتابعون قدرة مصر فى تنظيم الحدث عالميا.

وحرص المغردون على استعادة ذكريات بطولة 2006، والتى نظمتها مصر واستطاعت الفوز بهذه البطولة، بالإضافة إلى قدرة مصر على تنظيم البطولة بشكل جيد .





















وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019 ، وبحسب تصريحات ، مجدى عبد الغنى ، عضو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه تم اليوم إرسال خطاب رسمى للكاف لطلب استضافة أمم افريقيا ، بعد اعتذار المغرب، مؤكدا قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الكبير.