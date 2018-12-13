مصر تسيطر على ذهب وفضة وزن + 109 فى بطولتى التضامن و العرب لرفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد جابر لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال فى الحصول على ذهبية و فضيتين فى منافسات وزن + 109 باليوم الختامى للبطولة العربية بإستاد القاهرة و مثلهم فى التضامن . وتعد منافسات التضامن أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 . فيما حصل أحمد حسن عبد الوهاب على 3 فضيات فى منافسات العرب بنفس الوزن على صعيد 17 سنة و 3 برونزيات على صعيد منافسات 20 سنة .

أحمد جابر لاعب رفع الأثقال

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