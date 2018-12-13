ثنائي الإسماعيلي يؤدي تدريبات تأهيلية استعدادا للقطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدى طارق طه ومحمد مجدى ثنائى الإسماعيلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم، وذلك استعدادا لملاقاة القطن الكاميرون مساء الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 لدورى أبطال افريقيا.
وقام اللاعبان بالجرى حول الملعب قبل أن يخوضا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل معاناتهما من الإصابة.
وكان مجدى قد تعرض لشد بالعضلة الخلفية خلال مباراة الرجاء بكأس زايد ليتم استبداله فيما أصيب طارق طه ببعض الإجهاد.
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