شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبيى يسيطر على مباراة طلائع الجيش والمقاصة بالشوط الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل طلائع الجيش مع نظيرة مصر المقاصة سلبيا بالشوط الأول فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين وغياب الخطورة على كل من محمد بسام و أحمد عادل عبد المنعم حراس مرمى الفريقين.

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 2 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل فريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق كالتالى :

حراسة المرمي : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : عماد صبحي - طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد

الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان

الهجوم : جون أنطوى.

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة لوك إيميل المدير الفنى للفريق كالتالى : فى حراسة المرمى : محمد بسام

الدفاع : عاصم صلاح ، أحمد سامى ، خالد سطوحى ، أبو المجد بوشا

الوسط : محمد رزق ، فرانك أستيفن ، أحمد كابوريا ، عمرو عموررى ، أحمد سمير

الهجوم : مصطفى محمد.