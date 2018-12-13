شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ومحمد محمود فى تدريبات الأهلي 1 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو النادي الأهلي موعد انضمام لاعبا الفريق الجدد محمود وحيد المنتقل من صفوف مصر المقاصة ومحمد محمود القادم من وادي دجلة.

واكد مسئولو الأهلي أن الثنائي سيشاركا مع فرقهما القديمة حتي أخر مباراة في شهر ديسمبر ،علي أن يكون انضمامهما الرسمي للأهلي يوم 1 يناير المقبل.

وأضاف مسئولو الأهلي ان محمود وحيد ستكون اخر مباراة له مع المقاصة أمام سموحة يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما سيشارك محمد محمود مع وادي دجلة في مواجهة الجونة يوم 26 من نفس الشهر.