عامر حسين يحدد لمصراوي.. أسماء 10 ملاعب في ملف كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه تم تحديد 10 ملاعب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في حال نجاح الملف المصري.
وتقدم اتحاد الكرة اليوم الخميس بطلب استضافة البطولة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد قرار الكاف بسحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها.
وقال عامر حسين لمراسل الخليج 365 "حال نجاح مصر في استضافة البطولة، سيتم غلق بعض الملاعب للراحة في أواخر شهر إبريل المقبل".
وواصل "من المميزات أن الملاعب تتعرض للتدهور في الشتاء، لكن في الصيف يحتاج الملعب ١٠ أيام فقط ليعود لطبيعته".
وأضاف "الملاعب التي تستعد لاستضافة الحدث ستكون، القاهرة الدولي والكلية الحربية وملعب السلام والدفاع الجوي بالقاهرة"، مضيفا "القاهرة ستستقبل 3 أو 4 مجموعات خلال فعاليات البطولة".
وتابع "في الإسكندرية ملاعب برج العرب والإسكندرية، فضلا عن ملعبي بورسعيد والإسماعيلية، واستاد السويس واستاد الجيش الثالث بالسويس".
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