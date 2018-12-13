بعثة القطن تصر على مواجهة الزمالك في بتروسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:
حرصت بعثة فريق القطن التشادي على التوجه من مطار القاهرة الدولي إلى أحد فنادق مدينة نصر، بعد الوصول مساء اليوم؛ استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الفريقين والمحدد لها السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.
وحاول وفد العلاقات بنادى الزمالك، اقناع بعثة القطن التشادي عقب استقبالهم في مطار القاهرة للانتظام معسكر مغلق فى الإسكندرية استعدادًا لإقامة المباراة في برج العرب وهو ما رفضه الفريق التشادي مجددًا.
يذكر أن هناك أزمة في الملعب الخاص باستضافة؛ حيث رفض الفريق التشادي نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام في القاهرة بملعب بتروسبورت.
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