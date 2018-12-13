التعادل السلبي يحسم الشوط الاول من لقاء طلائع الجيش والمقاصة

مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة كتب ـ صبري حافظ: حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء طلائع الجيش ومصر المقاصة المقام حاليا بستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز. عشر للدوري الممتاز. جاء الشوط دون المستوى وكان الفريق الفيومى الأكثر خطورة من جانب موافي وجون انطوى وتصدى الحارس العسكري لأكثر من كرة خطرة. يذكر ان الطلائع في االمركز التاسع برصيد 18 نقطة بينما المقاصة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

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