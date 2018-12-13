صبحي يستقبل شوبير .. ويؤكد استضافة أمم أفريقيا

اشرف صبحي وزير الرياضة واحمد شوبير كتب ـ عادل يوسف التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وتم خلال اللقاء التواصل مع المهندس هاني أبو ريدة الموجود مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشرم الشيخ، بشأن استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشرم الشيخ، بشأن استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019. واتفقا على ترشح مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 وأن الملف يلقى كامل الدعم من وزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية. يذكر أن مصر تقدمت بشكل رسمي بطلب إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها.

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