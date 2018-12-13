سبورتنج يفوز على الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري السلة المرتبط

كتب ـ عادل يوسف:

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال، بنادي سبورتنج الفوز اليوم الخميس، على نظيره الأهلي بنتيجة 104-102 في إطار ذهاب دور نصف النهائي، من مسابقة بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي .

في حين فاز فريق المرتبط شباب 16 سنة بالأهلي على نظيرة سبورتنج، بنتيجة 77-68 في إطار ذات الجولة من المنافسات .

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب لدور نصف النهائي، بين

الفريقين غداً الجمعة.

وكان الأهلي صعد لدور نصف النهائي بعدما تغلب على الزمالك، فيما تأهل سبورتنج عقب تخطيه فريق سموحة في إطار منافسات دور ال8 من عمر البطولة.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط الموسم الماضي .