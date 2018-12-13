رئيس الفيفا يحسم الجدل بشأن تحضيرات قطر  لمونديال 2022

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، بأن عزلة قطر لم تؤثر اطلاقا على مشاريع وتحضيرات مونديال 2022.



وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بالدوحة، إن جميع الملاعب ستكون جاهزة حتى نهاية عام 2020.



وتوقع رئيس الفيفا النجاح لمونديال قطر، بقوله: "مونديال 2022 سيكون رائعا مهما كان عدد المنتخبات المشاركة".



كشف السويسري جاني إنفانتينو، الخميس من الدوحة أن "غالبية" الاتحادات الوطنية تدعم رفع عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 من 32 الى 48.



وشارك في أعمال قمة الفيفا التي استمرت لثلاثة أيام، قال إنفانتينو أن فكرة رفع عدد المنتخبات الى 48 اعتبارا من مونديال 2022 عوضا عن الانتظار حتى نسخة 2026، لاقت ترحيبا واسع النطاق من اتحادات وطنية من كافة أنحاء العالم.



وتابع "سنرى. حتى الآن، بالطبع أن الغالبية ترحب بالفكرة لأنها تعني مشاركة 16 منتخبا اضافيا. هذا الأمر لا يعني بأن حمى كأس العالم ستكون محصورة بـ16 بلدا (إضافيا)، بل يعني أيضا بأن 15 أو 16 بلدا اضافيا سيحصلون على فرصة الحلم (بالتأهل الى كأس العالم)".



وكشف الفيفا أنه سيتخذ قراره الأخير بشأن رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل خلال شهر آذار/مارس بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، مؤكدا أنه منفتح على فكرة اقامة نهائيات 2022 بمشاركة 48 منتخبا.



وستقام مباريات مونديال قطر على مدى 28 يوما عوضا عن 32، وقد أكد إنفانتينو أن رفع عدد المنتخبات الى 48 لن يؤثر على عدد أيام النهائيات، ما يعني أن هناك خيار اقامة بعض المباريات في الدول المجاورة.