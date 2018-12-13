رياضة | الأهلي يستقبل وفد "لا ليجا" لمناقشة الشراكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقبل وفد "لا ليجا" لمناقشة الشراكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي. وأمير توفيق، مدير التسويق بالنادي، وفدًا رسميًا من رابطة المحترفين بالدوري الإسباني "لا ليجا" وجامعة اسلاسكا الفرنسية؛ في مقر النادي بالجزيرة اليوم، الخميس.

وكان النادي الأهلي قد تلقّى دعوة رسمية لحضور توقيع اتفاقية بين "لا ليجا" وجامعة اسلاسكا، لتنظيم عدة دورات تدريبية بشأن الإدارة الرياضية، ومنح درجة الدبلومة والماجستير في الإدارة الرياضية، معتمدة من رابطة المحترفين بالدوري الاسباني. وحضر الاتفاقية محمد سراج الدين، عضو المجلس، وأمير توفيق، مدير التسويق.

وجاءت زيارة الوفد، اليوم، لمقر النادي بالجزيرة؛ لبحث مشاركة النادي الأهلي كطرفٍ ثالثٍ في الاتفاقية لتنظيم الدورات التدريبية، التي تبدأ من مارس المقبل.

وطرح مسئولو النادي رؤيتهم حول المشاركة في الاتفاقية بأن يكون هناك استفادة ثلاثية للعاملين بالنادي، والأعضاء، والجماهير الحاملة لكارت "أهلاوي" من خلال الدورات التي تنظمها الاتفاقية.

وتطرّق الاجتماع، اليوم، إلى كثير من المناقشات الأخرى؛ منها طلب الوفد أنه حال إتمام اتفاق نهائي مع الأهلي أن يكون هناك معايشة لمدة يوم أو يومين للدارسين في مقرات النادي، باعتباره النموذج الأفضل رياضيًا للدارسين في مصر والشرق الأوسط.