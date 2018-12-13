رياضة | عاجل.. جنوب إفريقيا تنافس مصر على استضافة "كان 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جنوب إفريقيا تنافس مصر على استضافة "كان 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم الترشح رسميا لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلنت مصر أيضا عصر اليوم إرسال خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الترشح لاستضافة البطولة القارية في 2019.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المنافسات.

وفقا لموقع كيك أوف فإن جنوب إفريقيا هي المرشح الأفضل الآن لتنظيم البطولة بعد انسحاب المغرب، إلا أنه قد سيواجه منافسة من مصر.

وتم تحديد الموعد النهائي للتقدم بملف التنظيم في العاشرة مساء بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، على أن يتم الإعلان عن الملف الفائز في السابع من يناير المقبل.

وسبق لجنوب إفريقيا لها تنظيم البطولة في مناسبتين، عامي 1996 والتي فاز بها منتخب البافانا بافانا، و2013 والتي نظمتها بدلا من ليبيا وفازت بها نيجيريا.

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