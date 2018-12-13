رياضة | 30 مليون تفصل الأهلي عن صفقته الرابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 مليون تفصل الأهلي عن صفقته الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي إنبي مبلغ 30 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق للأهلي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشفت تقارير صحفية وجود مفاوضات جادة حاليا بين الإدارتين موضحة تجديد الأهلي لرغبته في ضم حمدي فتحي لتدعيم خط وسط الفريق إلا أن إدارة الفريق البترولي قد حددت قيمة الصفقة.

وأكدت التقارير أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين الإدارتين بتحديد قيمة تتراوح ما بين 15 مليون جنيه إلي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعب أو اثنين لإبرام صفقة انتقال فتحي إلي القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير الصفقة خلال الفترة المقبلة، مع رغبة الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة للمنافسة على لقب الدوري والبطولات الأخرى هذا الموسم.