رياضة | المصري يسدد الشرط الجزائي للتعاقد مع إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يسدد الشرط الجزائي للتعاقد مع إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الشرط الجزائي لإيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي والذي سيتولى منصب المدير الفني لفريق المصري في الفترة القادمة.

وتوصل مسؤولو النادي المصري إلى اتفاق شبه نهائي مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الفترة القادمة بعد رحيل حسام حسن لتدريب فريق بيراميدز وتولي ميمي عبد الرازق مهمة المدير الفني للفريق ثم إقالته بسبب سوء النتائج في الدوري المصري.

وقام مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بدفع قيمة الشرط الجزائي للمدرب إيهاب جلال، والذي تبلغ قيمته خمسون ألف دولار، تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلال أيام بعد موافقة جلال على العودة من جديد للدوري المصري عبر بوابة بورسعيد.

ويتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في الوقت الحالي مصطفى يونس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب إقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق بسبب سوء نتائج المباريات في الدوري الممتاز.

وقاد مصطفى يونس المصري في ثلاث مباريات أمام الإنتاج الحربي والزمالك والداخلية ، وتعادل سلبياً مع الأول، ثم خسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع الداخلية إيجابياً بهدف لكل منهما.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره ساليتاس البوركيني ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد المصري ببورسعيد في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل.

إيهاب جلال مديرا فنيا للمصري البورسعيدي