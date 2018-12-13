رياضة | المصري يسدد الشرط الجزائي للتعاقد مع إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يسدد الشرط الجزائي للتعاقد مع إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الشرط الجزائي لإيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي والذي سيتولى منصب المدير الفني لفريق المصري في الفترة القادمة.
وتوصل مسؤولو النادي المصري إلى اتفاق شبه نهائي مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الفترة القادمة بعد رحيل حسام حسن لتدريب فريق بيراميدز وتولي ميمي عبد الرازق مهمة المدير الفني للفريق ثم إقالته بسبب سوء النتائج في الدوري المصري.
وقام مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بدفع قيمة الشرط الجزائي للمدرب إيهاب جلال، والذي تبلغ قيمته خمسون ألف دولار، تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلال أيام بعد موافقة جلال على العودة من جديد للدوري المصري عبر بوابة بورسعيد.
ويتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في الوقت الحالي مصطفى يونس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب إقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق بسبب سوء نتائج المباريات في الدوري الممتاز.
وقاد مصطفى يونس المصري في ثلاث مباريات أمام الإنتاج الحربي والزمالك والداخلية ، وتعادل سلبياً مع الأول، ثم خسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع الداخلية إيجابياً بهدف لكل منهما.
ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره ساليتاس البوركيني ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد المصري ببورسعيد في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل.
إيهاب جلال مديرا فنيا للمصري البورسعيدي
اقترب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، من تولي المسئولية الفنية للنادي المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة.
وكان مسؤولو الفريق البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، عقدوا جلسة مع جلال، وشهدت المفاوضات توقيع العقود، كما تم الاتفاق على أفراد الجهاز المعاون لجلال خلال فترة قيادته للفريق خلفًا لمصطفى يونس المدير الفني الحالي.
ومن المقرر أن يرسل مسؤلو الفريق البورسعيدي،100 ألف دولار إلى الفريق الليبي خلال الساعات المقبلة، قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني.
ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني كلاً من:
إيهاب جلال مديرًا فنيًا، وحمد إبراهيم مدرب عام، ومصطفى يونس مديرًا للكرة، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، ومحمود جابر مدير إداري، ومجدي الألفي مسئول الجهاز الطبي، وتم تكليف حسن نصر بالإشراف على تدريبات جميع حراس مرمى النادي المصري بمختلف الفرق.
ويستعد المصري لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق ساليتاس أف سي بطل بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل على ستاد بورسعيد.
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