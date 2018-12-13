رياضة | عاجل.. جريمة بشعة في الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جريمة بشعة في الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مشجع لنادي ريفر بليت مصرعه أثناء الاحتفال بتتويج فريقه الأرجنتيني بلقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم إثر تعرضه للطعن على يد إثنين من مناصري الفريق الغريم بوكا جونيورز في ولاية ميسيونيس الأرجنتينية.



وقتل الشاب إزيكييل أرون نيريس (21 عاماً) أثناء عودته من الاحتفال مع أصدقائه بالانتصار 3-1 على بوكا في إياب الدور النهائي للبطولة والذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث كان يرتدي قميص فريقه.

وأوضحت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مشجعي بوكا قاما بالاعتداء على الشاب بالضرب ووجها له طعنه قاتلة في ساقه اليسرى أصابت شريانه الفخذي.

ونقل الشاب إلى أحد المستشفيات، قبل أن يلقى مصرعه بعدها بساعات.

وبحسب والدة المشجع، التي استطاعت التحدث معه قبل قليل من وفاته، فقد قال لها: "أنا أموت، أموت، لقد اعتدوا علي لاحتفالي بالمباراة، لأني مشجع لريفر".

وقالت بحسرة: "قتلوا ابني، كان بالكاد يستطيع السير بقدمه بعد حادث تعرض له قبل أشهر بدراجته النارية، لاحقوه رغم أنه كان يسير بصعوبة ليجهزوا عليه بلا رحمة".