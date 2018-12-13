رياضة | موراتا يقود تشيلسي أمام مول فيدي بالدوري الأوروبي

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كشف ماوريسيو سارى المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مول فيدي المجري، في الجولة 6 من الدوري الأوروبي. وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: كاباييرو. الدفاع: زاباكوستا، أمبادو، كريستينسين، إيمرسون. الوسط: فابريجاس، باركلى، لوفتوس تشيك، ويليان، أودوى. الهجوم: موراتا.

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