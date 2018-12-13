رياضة | طلب غريب من كوليبالي قبل الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب غريب من كوليبالي قبل الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف بطلب غريب قبل رحيله عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

واستقر الجهاز الفني المؤقت بقيادة محمد يوسف المدير الفني للأهلي على الاستغناء عن ساليف كوليبالي في الميركاتو الشتوي بسبب مستواه الفني المتواضع منذ التعاقد معه في بداية الموسم الجاري.

وطلب مدافع الفريق الأحمر من الجهاز الفني إعلان النادي الأهلي إنه – أي كولبيالي – من طلب من إدارة القلعة الحمراء فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي وليس عن طريق الاستغناء عنه كما مسؤلي النادي في الميركاتو الشتوي.

وجاء طلب ساليف كوليبالي مدافع الأهلي بهذا الشكل حيث لا يتأثر اللاعب سلبياً بعد الرحيل عن القلعة الحمراء عند البحث عن نادي جديد ينضم له في يناير المقبل ، بالإضافة إلى حتى لا يفقد كوليبالي مكانه في المنتخب المالي الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد تعاقدوا مع ساليف كولبيالي بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأحمر لتدعيم خط الدفاع بجوار سعد سمير ومحمد نجيب في ظل إصابة رامي ربيعة.

ومع رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي باتت فرص بقاء ساليف كوليبالي في النادي الأحمر ضعيفة للغاية ومن أول الراحلين في يناير المقبل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.