رياضة | رونالدو يكشف أسباب شراءه نادي بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف أسباب شراءه نادي بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رونالدو: "كنت أبحث عن شيء أقوم به لمدة عامين وبحثت في إسبانيا وإنجلترا عن ناد أشتريه وكان بلد الوليد بمثابة هدية، ليس فقط لأنه نادي يتمتع بتاريخ يمتد 90 عاماً، لكن أيضاً لأنها مدينة يعيش بها 300 ألف نسمة يعشقون كرة القدم، كل هذا يعني أنها فرصة كبيرة".
وأضاف: "أن تكون قادراً على إلهام الناس أفضل من تسجيل 3 أهداف في مرمى برشلونة، عثرت على ما كنت أبحث عنه بالضبط، ولدي الكثير لأقدمه أيضاً".
وأبدى اللاعب البرازيلي تأييده لإقامة مباراة رسمية بدوري الدرجة الأولى الإسباني في الولايات المتحدة، وهي الفكرة التي تلقت ضربة في وقت سابق هذا الأسبوع عندما تراجع برشلونة عن خوض المباراة بسبب الخلافات بين الأطراف المعنية.
وقال: "اللعب في الخارج يتماشى مع مشروعنا، يجب أن تكون معروفاً داخل إسبانيا وخارجها، أؤيد الفكرة لكن القاعدة الجماهيرية هي التي ستحدد المسار في نهاية المطاف، إنه اقتراح مثير للاهتمام بالنسبة لنادينا ولعلامتنا التجارية".
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