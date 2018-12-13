رياضة | جروس يبلغ لاعبي الزمالك بموعد التجمع غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يبلغ لاعبي الزمالك بموعد التجمع غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بإخطار اللاعبين بموعد التجمع غداً الجمعة قبل السفر إلى الاسكندرية قبل مباراة القطن التشادي.

ويتجمع الفريق في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر القلغة البيضاء للسفر إلى الاسكندرية والدخول في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبة من ستاد الجيش بملعب برج العرب.

يذكر ان موقف ملعب مباراة الزمالك والقطن مازال غامض حتى الآن، وذلك بعض رفض مسؤولو النادي التشادي لعب المباراة في برج العرب بعد اخطارهم بلعب اللقاء على ملعب بترو سبورت.