رياضة | الخامسة تقترب.. تاريخ 4 نسخ من بطولة أمم إفريقيا استضافتها مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخامسة تقترب.. تاريخ 4 نسخ من بطولة أمم إفريقيا استضافتها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، رسميًا بطلب إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب البطولة من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة الحدث القاري.

وستقام بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الصيف وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة، وحدد الإتحاد المصري 8 ملاعب لاستضافة البطولة حال موافقة الكاف على تنظيم مصر لها هي: القاهرة - السلام - الدفاع الجوي - الكلية الحربية - برج العرب - الإسكندرية - الإسماعيلية - الجيش بالسويس.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات طوال تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1957، وستكون النسخة القادمة للبطولة والتي ستقام في صيف عام 2019، هي المرة الخامسة التي تستقبل فيها الأراضي المصرية البطولة القارية، في حالة موافقة "الكاف" على طلب الإتحاد المصري باستضافة البطولة بدلًا من الكاميرون.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ 4 نسخ من بطولة أمم إفريقيا استضافتها مصر:-

- 1959:

استضافت مصر بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي عام 1959 في النسخة الثانية للبطولة القارية، وشارك في البطولة 3 منتخبات فقط وهم (مصر – إثيوبيا – السودان)، ونجح المنتخب المصري في التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب في المباراة الأولي على نظيره الإثيوبي برباعية نظيفة، وفاز في المباراة الثانية على المنتخب السوداني بهدفين مقابل هدف، وحصل محمود الجوهري على لقب هداف البطولة وأفضل لاعب.

- 1974:

أقيمت بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في مصر عام 1974، و شارك في هذه البطولة 8 منتخبات، قسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولي (مصر – زامبيا – أوغندا – كوت ديفوار)، بينما ضمت المجموعة الثانية (الكونغو – زائير "جمهورية الكونغو" – غينيا – موريشيوس).

صعد منتخبي مصر وزامبيا من المجموعة الأولي، بينما تأهل منتخبي الكونغو وزائير من المجموعة الثانية.

وخسر منتخب مصر أمام منتخب زائير في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 3/2، بينما فاز المنتخب الزامبي على نظيره الكونغولي بنتيجة 4/2 في المباراة الثانية، وتأهل منتخبي زامبيا وزائير للمباراة النهائية وانتهت بينهما بالتعادل الإيجابي 2/2، لتشهد البطولة أول إعادة للنهائي وفاز منتخب زائير بثنائية نظيفة وتوج باللقب.

أما منتخب مصر واجه نظيره الكونغولي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز برباعية نظيفة.

- 1986:

استضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة عام 1986، وشارك في البطولة 8 منتخبات وقُسمت على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولي (مصر – السنغال – موزمبيق – كوت ديفوار)، بينما ضمت المجموعة الثانية (الجزائر – المغرب – الكاميرون – زامبيا).

في الدور نصف النهائي تقابل منتخب مصر مع نظيره المغربي، وفاز الفراعنة بهدف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لمواجهة منتخب الكاميرون الذي تخطي عقبة كوت ديفوار في الدور قبل النهائي بنفس النتيجة.

وفاز منتخب مصر على نظيره الكاميروني بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ليتوج منتخب الفراعنة بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

- 2006:

أقيمت النسخة الخامسة والعشرون من بطولة الأمم الأفريقية عام 2006 في مصر، بمشاركة 16 منتخبًا، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولي (مصر – كوت ديفوار – المغرب – ليبيا)، أما المجموعة الثانية ( الكاميرون – جمهورية الكونغو – أنجولا – توجو)، المجموعة الثالثة ( غينيا – تونس – زامبيا – جنوب إفريقيا)، والمجموعة الثالثة (نيجيريا – السنغال – غانا – زيمبابوي).

وتأهل المنتخب المصري بقيادة مدربه حسن شحاتة للدور ربع النهائي وتغلب على منتخب جمهورية الكونغو برباعية نظيفة، ثم تخطي عقبة السنغال في الدور نصف النهائي بنتيجة 2/1، وتأهل لمواجهة منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية، وانتهي الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمها الفراعنة بنتيجة 4/2، وتوج منتخب الفراعنة باللقب الخامس في تاريخه.