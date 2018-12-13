رياضة | رحيل "إيسكو" المُحتمل يفتح باب ريال مدريد على مصرعيه أمام محمد صلاح!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل "إيسكو" المُحتمل يفتح باب ريال مدريد على مصرعيه أمام محمد صلاح! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن أيام الإسباني إيسكو أصبحت معدودة داخل نادي ريال مدريد، وبات اللاعب قريبًا من الرحيل عن النادي الملكي، وذلك بعد تراجع مستوي اللاعب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني للفريق الأسباني بقيادة المدرب سانتياجو سولاري.

- صدام بين جماهير الريال و"إيسكو" أمام سيسكا موسكو:

شهدت مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو أمس في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، هجومًا لاذعًا من جماهير الملكي ضد "إيسكو"، بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال خلال المباراة، ولم يستطيع تقديم أي شيء واكتفى بمشاهدة الفريق الروسي وهو يكتسح فريقه على ملعبه بثلاثية نظيفة وهو ما أجبر الجماهير على إظهار غضبها وسخطها على النجم الاسباني، ليبادلهم اللاعب الردود العنيفة خلال المباراة مما أبعده تمامًا عن تركيزه.

- إيسكو يرفض ارتداء شارة قيادة ريال مدريد:

أكد البرازيلي "مارسيلو" نجم ريال مدريد أن زميله الاسباني إيسكو رفض ارتداء شارة قيادة الفريق الملكي خلال مباراة سيسكا موسكو أمس الأربعاء، دون سبب واضح، مشيرًا إلي أنه طلب منه إعطاء شارة القيادة لزميله داني كارفخال رغم أن إيسكو أقدم من كارفخال في الفريق الملكي، وهذه الواقعة تؤكد على توتر علاقة اللاعب الاسباني مع جماهير ومسئولي النادي الملكي بشكل كبير في الفترة الحالية، وتجعل رحيله عن قلعة "سانتياجو برنابيو" قريبًا خلال الفترة المقبلة.

- رحيل مُحتمل للنجم الاسباني عن النادي الملكي:

أكدت تقارير صحفية عن اقتراب النجم الاسباني ايسكو من مغادرة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة بسبب توتر علاقته مع الجماهير المدريدية وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني، وذكرت التقارير أن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مختلفة أبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشيستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

- محمد صلاح يقترب من ريال مدريد:

رحيل الاسباني إيسكو عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، قد يُقرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي من الانتقال لصفوف الفريق الملكي، خاصة أن إدارة الريال ستجد فيه البديل المثالي للاعب الاسباني، وذلك بعد تألق الفرعون المصري مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية ربطت محمد صلاح بالانتقال لصفوف ريال مدريد في أكثر من مناسبة، ولكن لم يحدث، وبعد رحيل "إيسكو" قد يجد ريال مدريد هذا التوقيت مناسبًا للدخول في مفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع النجم المصري وضمه لقلعة "سانتياجو برنابيو".