رياضة | صراع بين طنطا والترسانة لضم صقر فاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين طنطا والترسانة لضم صقر فاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق طنطا وفاركو احد فرق القسم الثاني، في مفاوضات مع فريق الترسانة لضم اللاعب هاني عادل.

حيث بدأت المفاوضات من فريق طنطا، وطالبت الترسانة 200,000، وتوصل الأمر في الاخير علي 150,000 لضم اللاعب.

ولكن لم تحسم لجنة الكرة بنادي طنطا الامر حتي الآن، خاصة أن اللاعب كان في صفوف الفريق سابقا وصعد مع طنطا واستمر لمدة موسم ونصف في الدوري الممتاز قبل الانتقال لفاركو.

وفي نفس السياق أبدي نادي الترسانة رغبته في ضم اللاعب، وأرسل فاكس رسميا يطالب فيه التعاقد مع اللاعب.

ولكن هناك ميول للاعب بالانضمام لفريق طنطا، حيث أنه ناديه السابق، وبجوار أهله وسكنه، حيث أنه مقبل علي حفل زفاف خلال ال3 شهور المقبلة.