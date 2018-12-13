رياضة | القسم الرابع.. فوز محلة حسن على الدلجمون بثلاثية واستئناف الجولة السابعة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الرابع.. فوز محلة حسن على الدلجمون بثلاثية واستئناف الجولة السابعة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق محلة حسن اليوم علي الدلجمون بثلاثية مقابل هدف، ليحتل صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 17 نقطة، ويتجمد رصيد الدلجمون بثلاثة نقاط في المركز الثامن، في افتتاحية الجولة السابعة لدوري القسم الرابع بمنطقة الغربية.

ويستأنف غدا الجمعة باقي مواجهات الجولة، حيث يستضيف شباب قطور صاحب المركز الثاني نظيره شباب المحلة متصدر المجموعة في مواجهة هي الأبرز.

ويحل محلة مرحوم صاحب المركز السادس ضيفا علي السنطة الذي يسبقه بمركز "الخامس".

ويشهد ملعب شباب الزيات اقامة مواجهة بين فريقي شباب الزيات ومحلة أبو علي الذين يقعا في أسفل ترتيب الجدول.

وعلي ملعب استاد طنطا يواجه قحافة بقيادة اينو المدير الفني الجديد، مباراة قوية مع شباب سمنود الذي يقوده رجب الدمياطي فنيا.

- ترتيب المجموعة

1- محلة حسن 14 نقطة.

2- شباب المحلة 14 نقطة.

3 - قطور 14 نقطة.

4 - شباب سمنود 12 نقطة.

5 - السنطة 11 نقطة.

6 - محلة مرحوم 9 نقاط.

7 - قحافة 9 نقاط.

8 - الدلجمون 3 نقاط.

9 - م.ش كفر الزيات بدن نقاط.

10 - محلة ابو علي بدون نقاط.