رياضة | حازم إمام: أنطوي "نموذج" لرأس الحربة

أكال حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المديح للغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

وفي تصريحات تلفزيونية قال إمام :"جون أنطوي نموذج لرأس الحربة، فهو يمتلك قدرات وإمكانيات رائعة".

وأضاف "مندهش من عدم نجاح أنطوي مع الأهلي، خلال الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق الأحمر، فهو مهاجم متميز للغاية".

أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بانه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير ، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية لضمه .

وأكد عبد السلام ، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي ، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري .

وكشف اللواء محمد عبد السلام ، عن صفقات الشتاء لتدعيم المقاصة وحقيقة بيع بعض لاعبي الفريق بربع مليار جنيه هذا الموسم ، وكشف تفاصيل اخري هامة ، خلال لقائه مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج " ملعب on " الذى سوف يذاع الليلة على قناة "اون سبورت" في الثانية عشر صباحا .