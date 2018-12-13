شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مصر تمتلك الخبرة والبنية التحتية لتنظيم «أمم أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مصر قادرة على استضافة بطول كأس الأمم الأفريقية 2019، مشيرا إلى أنه حال قبول الملف المصري من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، فسوف ننظم بطولة على أعلى المستويات لما نملكه من إمكانيات سواء ملاعب أو فنادق أو بنية تحتية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في شهر يونيو القادم، والتي كان مقررا إقامتها في الكاميرون، قبل أن يسحبها الكاف من الكاميرون لعدم جاهزيتها وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.

وقال عبدالغني، في تصريح اليوم الخميس لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «كنا ننتظر موافقة مسئولي الدولة على التقدم باستضافة مصر للبطولة»، موضحًا أن الاتحاد سيسخر كل إمكاناته من أجل تنظيم بطولة تشرف مصر والقارة الأفريقية أمام العالم.

وأكد عبدالغني ثقته في نجاح مصر في تنظيم البطولة خاصة بعد زيادة عدد الفرق بها إلى 24 منتخبًا، مشيرًا إلى أن مصر سبق لها تنظيم البطولة من قبل 4 مرات أعوام (1959، 1974، 1986، 2006).