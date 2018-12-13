كأس إسبانيا.. برشلونة مع ليفانتى وريال مدريد أمام ليجانيس فى دور الـ16

أقيمت مساء اليوم الخميس، قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وأسفرت عن مواجهة برشلونة لفريق ليفانتى، فيما سيلتقى ريال مدريد مع ليجانيس.

وكان ليجانيس قد أقصى الفريق الملكى من نسخة الموسم الماضى فى دور الثمانية، بعد أن حقق الفوز 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى مباراة الإياب، رعم فوز الريال فى لقاء الذهاب.

وأسفرت القرعة كاملة على النحو التالى:

ريال مدريد Vs ليجانيس

خيتافى Vs بلد الوليد

ريال بيتيس Vs ريال سوسيداد

ليفانتى Vs برشلونة

أتلتيك بلباو Vs إشبيليه

سبورتنج خيخون Vs فالنسيا

جيرونا Vs أتلتيكو مدريد

فياريال Vs إسبانيول

وستقام مباريات الذهاب يوم 9 يناير المقبل، ومباراة الإياب يوم 16 يناير على ملعب الأندية المذكورة أولا.