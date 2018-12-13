شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ: أكدنا على الملابس المحتشمة ولن نسمح بوجود مشروبات روحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استبق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ سباق الفورمولا إي الذي انطلق أمس، بالتأكيد على أن السعودية فرضت اشتراطاتها على المنظمين حتى يليق السباق باسم المملكة، وقال عبر تصريحات لقناة العربية بثها موقع هيئة الرياضة أمس «خلال نقاشاتنا مع الفورمولا إي تم التأكيد على التقيد بالعادات والتقاليد في المملكة، والالتزام بالملابس المحتشمة، فلا نسمح بوجود مشروبات روحية أو الترويج لها أو الاحتفال بها في نهاية السباق، رغم أنها أمور رئيسة في هذه السباقات».

وشدد على الدور الكبير لولي العهد في إقامة السباق، وقال «هذا السباق ما كان من الممكن أن يتم في الدرعية لولا تدخل سمو ولي العهد في إنهاء مشروع تطوير حي الطريف الذي كان معلقا منذ 22 عاما، وكنت أسمع عنه وأنا ما زلت صغيرا. والحمد لله تم إنجازه في فترة وجيزة من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان».

وأشار آل الشيخ إلى أن «الحفلات والفعاليات المصاحبة للسباق هي جزء من منظومة استضافة البطولات الحالية، ولكي تستطيع الشركة المنظمة تحقيق أرباح تفوق استثماراتها»، مؤكدا أن سباقات الفورمولا إي تقام في شوارع نيويورك وباريس وبرلين، والآن باتت موجودة في الدرعية، حيث يتابع السباق أكثر من 80 مليون شخص، مما سيكون له دور في الترويج للسعودية حول العالم.

وشدد على الدور الكبير الذي لعبه نائب رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وقال: قام بعمل كبير جدا في إكمال كل ما يخص التجهيزات والإعداد لهذا الحدث العالمي، والدعم الأكبر من ولي العهد. وقد بلغ الطلب على التذاكر ثلاثة أضعاف المتاح، وهناك 40 ألفا اشتروا تذاكر السباق، بنسبة تتجاوز 300% من الإقبال في سباقات الفورمولا.