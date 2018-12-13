شكرا لقرائتكم خبر النصر يستعين بذاكرة الديربي.. والاتحاد يخشى رصاصة الرحمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري، خالد الفهد - الرياض، المجمعة

يطمح النصر في مواصلة الانتفاضة عندما يلتقي منافسه الرائد بالرياض اليوم. ويخشى الاتحاد من صدمة جديدة وخسارة أخرى حين يحل ضيفا على الباطن في الحفر. ويسيطر الغموض على مواجهة التعاون والفيحاء في بريدة ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

النصر والرائد

16:05

يأمل النصر أن يقدم الأداء نفسه الذي ظهر عليه خلال الشوط الثاني لديربي العاصمة أمام الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حين حول خسارته بهدفين إلى تعادل مثير، ويسعى الوصيف إلى موصلة زحفه نحو المقدمة بعد أن جمع 26 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام أحد.

في المقابل فرض الرائد التعادل على الأهلي في الجولة الأخيرة في سيناريو يشابه النصر كثيرا في تحسن المردود الفني وارتفاع نسق الفريق مع تتابع المباريات، ويمتلك 12 نقطة ويقبع في المركز 11 وتبقت له مباراة مؤجلة.

الباطن والاتحاد

18:45

يذهب الاتحاد إلى ملعب حفر الباطن بأقدام متثاقلة بعد أن عاندته الظروف على مدار موسم كامل وقدم أسوأ مسيرة في تاريخه، وبقي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط عقب خسارته الأخيرة أمام الفيصلي، ويخشى الفريق من تلقي رصاصة جديدة ربما تكون أرحم من قبلها. في المقابل يسعى الباطن صاحب المركز الـ14 «11 نقطة» إلى أخذ نصيبه من النمور الشاحبة، حيث يساعده الفوز على التقدم مراكز عدة.

التعاون والفيحاء

16:15

يستضيف التعاون نظيره الفيحاء على استاد الملك عبدالله في بريدة. يدخل المضيف اللقاء منتعشا بعد فوزه الأخير على الوحدة بهدف، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته، حيث يحتل المرتبة الرابعة برصيد 21 نقطة. أما الفيحاء فيدخل اللقاء بعد أن خسر الباطن، آملا التعويض ومصالحة جماهيره، ويحتل المرتبة الثانية عشرة برصيد 12 نقطة. يبرز من التعاون جهاد الحسين وسيدرك، ومن الفيحاء سبيرلا وروني.

مواجهات النصر والرائد: